2020-01-20T07:47:39+03:00
В мире

Помпео и Эрдоган покинули берлинскую конференцию по Ливии

По словам экспертов, турецкая сторона играла на саммите конструктивную роль
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Помпео и Эрдоган покинули берлинскую конференцию по ЛивииПомпео и Эрдоган покинули берлинскую конференцию по ЛивииФото: REUTERS
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Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майк Помпео покинули вместе со своими делегациями международную берлинскую конференцию, которая проходит в Ливии. немецкие СМИ сообщают, что турецкий лидер не вернется на переговоры.

По словам экспертов, Турция сыграла на саммите конструктивную роль. При этом, по какой причине представители обеих стран покинули саммит и не остались на переговоры, не уточняется, пишет агентство DPA.

Напомним, Международная ливийская конференция проходит в воскресенье, 19 января, в Берлине при участии примерно 10 глав государств. Мероприятие посетил и президент России Владимир Путин.

В Берлине также находятся глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров назвал итоги конференции по Ливии как "полезные". Однако, по словам дипломата, завязать устойчивый диалог между противоборствующими сторонами пока не получается. Лавров выразил надежду на том, что озвученные в ходе конференции инициативы со стороны глав правительств внесут свой вклад в нормализацию ситуации.

Пресс-конференция по окончании международного саммита по урегулированию ситуации в Ливии.Среди участников конференции Маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, глава Правительства национального единства Ливии (ПНС) Файез Саррадж, президент России Владимир Путин, исполняющий обязанности Министра иностранных дел России Сергей Лавров, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Франции Эммануэль Макрон, государственный секретарь США Майк Помпео и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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