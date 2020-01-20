2020-01-20T09:57:18+03:00
Экономика

"Не собрать больше налогов, а "обелить рынок": Новый глава ФНС рассказал о задачах налоговой службы

Даниил Егоров заявил, что необходимо создать удобную модель и сделать налогоплательщиков законопослушными
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Не собрать больше налогов, а "обелить рынок": Новый глава ФНС рассказал о задачах налоговой службы"Не собрать больше налогов, а "обелить рынок": Новый глава ФНС рассказал о задачах налоговой службыФото: ТАСС
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Новый глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров рассказал о главных задачах ведомства. По его мнению, нужно не собирать больше налогов с россиян, а "обелять рынок".

Напомним, Егоров стал новым главой ФНС на днях. Он сменил на этом посту Михаила Мишустина, который занял пост премьер-министра России после отставки правительства.

Егоров заявил о необходимости создать удобную модель финансового рынка и сделать налогоплательщиков страны законопослушными. Глава ФНС назвал свой подход «моделированием поведения налогоплательщика».

- Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения, начинаешь его тестировать, - рассказал Егоров.

Даниил Егоров подчеркнул при этом, что "постоянно обновляя модель, внедряешь ее так, чтобы не ударить по рынку, но при этом компании начали отказываться от нелегальных схем", сообщают "Ведомости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 17 января премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС. Соответствующее решение было подписано премьером страны. Ранее Егоров занимал должность первого заместителя главы Федеральной налоговой службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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