Король Instagram проиграл миллион долларов, поставив на победу Серроне
Американский блогер Дэн Билзерян, более известный как "король Instagram", в одночасье потерял разом миллион долларов.
Плейбой поставил все деньги на победу бойца MMA Дональда "Ковбоя" Серроне, но ирландец Конор Макгрегор уложил его нокаутом еще в первом раунде. Спортсмену понадобилось всего 40 секунд при том, что он вошел в октагон впервые почти за полтора года. После того самого легендарного боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым ирландец ни с кем не дрался.
"Отсыпал Серроне немного карманной мелочи", - написал Билзерян у себя на странице в Instagram.
Сайт kp.ru писал, что не так давно блогер шокировал своих поклонников решением баллотироваться в президенты США. Он решил отказаться от полуголых моделей в пользу престарелых политиков. И даже соперничество с другим неожиданным кандидатом в американские лидеры - Канье Уэстом - миллионера не смущает.
Макгрегор одержал первую за три года победу.Ирландец за 40 секунд нокаутировал американца Серроне, а потом обнял его
ИСТОЧНИК KP.RU