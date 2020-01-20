Король Instagram проиграл миллион долларов, поставив на победу Серроне

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:53:52+03:00

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Американский блогер Дэн Билзерян, более известный как "король Instagram", в одночасье потерял разом миллион долларов.

Плейбой поставил все деньги на победу бойца MMA Дональда "Ковбоя" Серроне, но ирландец Конор Макгрегор уложил его нокаутом еще в первом раунде. Спортсмену понадобилось всего 40 секунд при том, что он вошел в октагон впервые почти за полтора года. После того самого легендарного боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым ирландец ни с кем не дрался.

"Отсыпал Серроне немного карманной мелочи", - написал Билзерян у себя на странице в Instagram.

danbilzerian Сам плейбой увлекается единоборствами

Сайт kp.ru писал, что не так давно блогер шокировал своих поклонников решением баллотироваться в президенты США. Он решил отказаться от полуголых моделей в пользу престарелых политиков. И даже соперничество с другим неожиданным кандидатом в американские лидеры - Канье Уэстом - миллионера не смущает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/755530" frameborder="0"></iframe> Макгрегор одержал первую за три года победу.Ирландец за 40 секунд нокаутировал американца Серроне, а потом обнял его

ИСТОЧНИК KP.RU