В Госдуме поддержали идею с отменой комиссии при оплате ЖКХ

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:05:58+03:00

В первую очередь данная льгота будет актуальна для малообеспеченных слоев граждан

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В Госдуме поддержали предложение отказаться от комиссии при оплате услуг ЖКХ. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв отметил, что данное послабление будет позитивно встречено всеми гражданами.

- Коммунальные услуги оплачивают все без исключения, независимо от дохода. Прежде всего отказ от комиссии будет помощью малообеспеченным слоям населения, - заключил депутат в беседе с RT.

Парламентарий назвал инициативу «очень своевременной и полезной».

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Госдуму внесут законопроект, который позволит отменить банковскую комиссию по платежам за жилищно-коммунальные услуги. В Центробанке поддержали предложение. Не исключено, что документ попадет на рассмотрение уже до конца февраля.

Сейчас при внесении данных платежей комиссия составляет от 0,5 до 2 процентов. При этом совершенно не важно, как совершается платеж.

ИСТОЧНИК KP.RU