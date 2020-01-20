Депутатам могут запретить пользоваться гаджетами во время заседаний

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:16:49+03:00

Депутатов штрафуют за пропуски заседаний без уважительной причины, а теперь им хотят запретить пользоваться гаджетами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С такой инициативой выступила Общественная палата

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Депутатам могут запретить использовать гаджеты во время заседаний. С таким предложением к спикеру Госдумы Вячеславу Володину обратился член Общественной палаты (ОП) России Султан Хамзаев.

Он направил официальное письмо, где говорится о вреде данной практики.

«Прошу поддержать мою инициативу и ограничить использование всевозможных гаджетов депутатами Госдумы во время работы на пленарных заседаниях», - говорится в обращении.

В качестве основного аргумента Хамзаев указывает на социальные преобразования, которыми должны заниматься народные избранники, а не отвлекаться на мобильные устройства и планшеты.

«Когда принимаются судьбоносные решения для страны, нужно работать, всецело погружаясь в процесс, а не отвлекаться на гаджеты!» — цитирует RT письмо.

Представить ОП отметил, что страна ждет от парламентариев профессионализма и вовлеченности в происходящие процессы, особенно в зале пленарных заседаний.

В 2016 году в Госдуме ужесточили регламент, теперь депутатов штрафуют за прогулы пленарных заседаний без уважительных причин. Изначально сумма наказания составляла одну шестую часть от зарплаты парламентария за месяц, позже сумма была снижена на одну девятую за каждый пропуск.

ИСТОЧНИК KP.RU