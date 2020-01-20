2020-01-20T10:38:36+03:00
Общество

Ростех создаст авиакомпанию, в которой будут лишь российские самолеты

Проект будет способствовать развитию рынка региональных перевозок и повышению спроса на отечественную технику
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ростех планирует создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать исключительно российские самолеты и вертолеты. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Анатолий Сердюков.

"Актуализируется программа развития ОАК и авиационной отрасли в целом. В рамках этой работы подготовлено предложение о создании специальной авиакомпании", - рассказал Сердюков.

Он добавил, что реализация проекта будет направлена на достижение сразу нескольких целей. Во-первых, речь идет о развитии рынка региональных перевозок и повышении мобильности граждан, а во-вторых, о создании дополнительного спроса на российскую продукцию и поддержании отечественного авиастроения.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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