2020-01-20T11:30:20+03:00
Авто

Автоэксперт: «блатной» номер - это аксессуар, который не дает привилегий

Раньше считалось, что сотрудники ГИБДД не останавливают автомобили с «красивыми» номерными знаками
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владельцам автомобилей, желающим получить "красивый" номер, придется раскошелитьсяВладельцам автомобилей, желающим получить "красивый" номер, придется раскошелитьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство экономического развития России решило навести порядок на рынке государственных автомобильных номеров, и теперь "красивые" сочетания цифр на знаках будут реализовываться по завышенной стоимости совершенно легально.

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал сайту kp.ru, дают ли "блатные" номера какие-то привилегии или же это не больше, чем просто украшение.

"Номерок блатной. Три семерочки". Именно так поется в одной известной песне. И именно это сочетание считается самым "красивым". По крайней мере, в Москве. В отдельных регионах свои представления о прекрасном", - начал специалист.

Он рассказал, что в Кемеровской области, например, раньше очень ценились серия автомобильных знаков с буквами ТТТ - "Транспорт товарища Тулеева", который некогда был губернатором региона.

"Считалось, что "блатной" номер дает привилегии на дорогах. Мол, гаишники лишний раз не будут останавливать и штрафовать. Возможно, это и работает. Но далеко не так, как раньше. Тем более что штрафы сейчас в основном фиксируют бездушные камеры. Поэтому сейчас "красивый" номер - это скорее эстетика. Что-то вроде брендового аксессуара на одежде", - подытожил Моржаретто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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