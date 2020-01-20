2020-01-20T11:41:48+03:00
Общество

Банки научат студентов противостоять мошенникам

Молодому поколению проведут обучающие лекции и семинары
Елена АКИМОВА
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Банки начали обучать студентов как противостоять мошенникамБанки начали обучать студентов как противостоять мошенникамФото: Евгения ГУСЕВА
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Банки решили бороться с мошенничеством методом социальной инженерии. Для студентов проводят тематические лекции и мастер-классы – это поможет повысить грамотность населения и защититься от преступников.

Выбор на студентов пал не случайно, они наиболее подвержены такому обману, сказано в отчёте подразделения ЦБ по кибербезопасности ФинЦЕРТ.

Банки признают, что регулярно вводят новые способы защиты от хищения денег, но бороться с мошенниками без участия клиента – почти невозможно. Ведь зачастую человек добровольно называет свои персональные данные и переводит средства. Именно на доверчивых граждан рассчитывают обманщики.

Выход из ситуации один – повышать грамотность населения. Во время лекций затрагиваются вопросы кибербезопасности, разбираются классические приемы мошенников и способы защиты.

Представитель НИУ ВШЭ сообщил «Известиям», что готовят там педагогов для повышения финансовой грамотности среди студентов. А в ЦБ отметили, что поддерживают инициативу коммерческих банков в области повышения финансовой грамотности населения.

Ранее представители российских банков сообщают, что мошенники в 80% случаев изымают денежные средства с банковских карт клиентов с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card).

ИСТОЧНИК KP.RU

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