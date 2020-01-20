Австралия снова под ударом: на Канберру обрушился град размером с мяч для гольфа

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:16:43+03:00

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В Австралии продолжают бушевать стихийны бедствия. Сначала континент охватили лесные пожары, потом обрушилась мощная песчаная буря, а накануне на юго-востоке страны выпал град размером с мячик для гольфа.

Огромные ледяные шары ломали ветки деревьев и разбивали стекла автомобилей. Под ударом оказались штат Новый Южный Уэльс, отдельные районы Канберры и другие крупные города.

На Австралию обрушился град размером с мяч для гольфа.

Всего за минувшие сутки экстренные службы Австралии получили свыше 1,5 тысячи вызовов от местных жителей. Около тысячи из них были связаны с повреждениями домов ледяным дождем. Кроме того, два юноши в возрасте 16 и 24 лет были поражены ударом молнии в понедельник днем недалеко от Катумбы.

Согласно данным портала 7News, в отдельных регионах страны объявлено штормовое предупреждение.

Сайт kp.ru писал, что сейчас весь мир с трепетом наблюдает за развитием ситуации в Австралии. За четыре месяца в пожарах погибли около миллиарда уникальных животных. Экосистеме нанесен огромный урон. Однако потушить возгорания до сих пор не удается. Средства на ликвидацию последствий перечисляют люди со всего мира.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754230" frameborder="0"></iframe> Последствия лесных пожаров в Австралии сняли с воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU