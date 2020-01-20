2020-01-20T12:16:43+03:00
Происшествия

Австралия снова под ударом: на Канберру обрушился град размером с мяч для гольфа

Экстренные службы получили свыше тысячи сообщений о повреждении зданий [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ледяные шары ломали ветки деревьев, били стекла автомобилей и разрушали домаЛедяные шары ломали ветки деревьев, били стекла автомобилей и разрушали домаФото: REUTERS
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В Австралии продолжают бушевать стихийны бедствия. Сначала континент охватили лесные пожары, потом обрушилась мощная песчаная буря, а накануне на юго-востоке страны выпал град размером с мячик для гольфа.

Огромные ледяные шары ломали ветки деревьев и разбивали стекла автомобилей. Под ударом оказались штат Новый Южный Уэльс, отдельные районы Канберры и другие крупные города.

На Австралию обрушился град размером с мяч для гольфа.

Всего за минувшие сутки экстренные службы Австралии получили свыше 1,5 тысячи вызовов от местных жителей. Около тысячи из них были связаны с повреждениями домов ледяным дождем. Кроме того, два юноши в возрасте 16 и 24 лет были поражены ударом молнии в понедельник днем недалеко от Катумбы.

Согласно данным портала 7News, в отдельных регионах страны объявлено штормовое предупреждение.

Сайт kp.ru писал, что сейчас весь мир с трепетом наблюдает за развитием ситуации в Австралии. За четыре месяца в пожарах погибли около миллиарда уникальных животных. Экосистеме нанесен огромный урон. Однако потушить возгорания до сих пор не удается. Средства на ликвидацию последствий перечисляют люди со всего мира.

Последствия лесных пожаров в Австралии сняли с воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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