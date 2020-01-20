2020-01-20T12:05:11+03:00
Общество

Россияне рассказали, каким должен быть идеальный начальник

82 процента респондентов отметили, что им комфортно работать со своим действующим руководителем
Елена АКИМОВА
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Россияне рассказали, какой должен быть идеальный начальникРоссияне рассказали, какой должен быть идеальный начальникФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Россияне рассказали, каким должен быть идеальный руководитель. Опрос был проведен Аналитического центра НАФИ в декабре 2019 года.

Большинство респондентов сошлись во мнении, что их действующий начальник является достойным примером хорошего руководителя. В 82% с ним комфортно трудиться.

77% считают начальника компетентным, а 73% справедливым. В 71% руководителя признают успешным, а в 69% - развивающимся.

Что касается личных качеств начальника, то 68% считают руководителя отзывчивым и активным. 65% - честным и решительным, а 57% - искренним.

Чаще всего хорошие отзывы основаны именно на профессиональных и личных качествах человека, но вовсе не указывают на дружеские отношения.

Лишь у каждого третьего подчиненного (34%) оказались приятельские отношения с руководством.

Что касается стиля управления, то 58% считают его «демократическим». Такой шеф распределяет полномочия и ответственность между собой, заместителями и подчиненными, все решения принимаются вместе с коллегами.

В 22% заявляют об «авторитарном» стиле руководства. В этом случае начальник отдает приказы, вводит наказания и принимает решения единолично.

«Либеральный» стиль управления своего руководителя отметили 15% работающих, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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