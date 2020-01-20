2020-01-20T12:17:01+03:00
В мире

Делегация Ирака посетит РФ, Китай и Украину для покупки ПВО

Американская сторона заявила, что возможное приобретение Ираком С-400 может спровоцировать санкции США
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Член комитета по безопасности и обороне парламента Ирака Бадр аз-Зияди заявил, что в ближайшее время делегация страны направится в РФ, КНР и на Украину для переговоров о приобретении современных систем ПВО.

Ранее американская сторона заявила, что возможное приобретение Ираком С-400 может спровоцировать санкции США.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регионы России получат почти 2 миллиарда рублей на привлечение частных медклиник к уходу за пожилыми
На Испанию обрушилась снежная буря
Делегация Ирака посетит РФ, Китай и Украину для покупки ПВО
Россияне рассказали, каким должен быть идеальный начальник
"Сильная политическая фигура": Президент Чехии восхитился работой Владимира Путина
Зеленский заявил, что диалог с Путиным дает положительные результаты
Австралия снова под ударом: на Канберру обрушился град размером с мяч для гольфа
Банки научат студентов противостоять мошенникам
Совет Федерации обсудит запрет размещения хостелов в подвалах после трагедии в Перми
Автоэксперт: «блатной» номер - это аксессуар, который не дает привилегий
Все станции московского метро проверяют из-за сообщений о "минировании"
В Подмосковье 90-летняя пенсионерка убила свою невестку топором