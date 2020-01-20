Делегация Ирака посетит РФ, Китай и Украину для покупки ПВО
Американская сторона заявила, что возможное приобретение Ираком С-400 может спровоцировать санкции США
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Член комитета по безопасности и обороне парламента Ирака Бадр аз-Зияди заявил, что в ближайшее время делегация страны направится в РФ, КНР и на Украину для переговоров о приобретении современных систем ПВО.
Ранее американская сторона заявила, что возможное приобретение Ираком С-400 может спровоцировать санкции США.
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ИСТОЧНИК KP.RU