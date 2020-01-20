20 Янв. 2020 2020-01-20T12:48:44+03:00

Регионы России получат почти 2 миллиарда рублей на привлечение частных медклиник к уходу за пожилыми Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Об этом сообщили в Министерстве труда

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Исполняющий обязанности главы Минтруда России Максим Топилин рассказал, что российским регионам планируется дополнительные средства из федбюджета для привлечения частных медорганизаций к оказанию медико-социальных услуг пенсионерам.

- В эксперименте участвуют только те регионы, которые включены в этом году в пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами, - уточнил Топилин.

Он также подчеркнул, что выделяемая сумма в текущем году, является дополнительной к тем объемам, которые предусмотрены на развитие системы долговременного ухода в рамках нацпроекта "Демография".

До 1 марта текущего года, по словам Максима Топилина, должны быть проведены все необходимые процедуры по отбору частных медорганизаций.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что самозанятые пенсионеры получат прибавку как неработающие. Статус пенсионера определяется по выплатам в Страховой фонд. Индексацию проведут с начала года, а не с февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU