Регионы России получат почти 2 миллиарда рублей на привлечение частных медклиник к уходу за пожилыми
Исполняющий обязанности главы Минтруда России Максим Топилин рассказал, что российским регионам планируется дополнительные средства из федбюджета для привлечения частных медорганизаций к оказанию медико-социальных услуг пенсионерам.
- В эксперименте участвуют только те регионы, которые включены в этом году в пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами, - уточнил Топилин.
Он также подчеркнул, что выделяемая сумма в текущем году, является дополнительной к тем объемам, которые предусмотрены на развитие системы долговременного ухода в рамках нацпроекта "Демография".
До 1 марта текущего года, по словам Максима Топилина, должны быть проведены все необходимые процедуры по отбору частных медорганизаций.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что самозанятые пенсионеры получат прибавку как неработающие. Статус пенсионера определяется по выплатам в Страховой фонд. Индексацию проведут с начала года, а не с февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU