Автоэксперт прокомментировал идею продажи «красивых» номеров через госуслуги

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:06:40+03:00

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Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев одобрил идею продажи «красивых» автомобильных номеров через портал госуслуг.

«Идея абсолютно нормальна, доверие к ней есть. Тем более что там и аккредитацию, и аттестацию, всё можно проводить, и лицензию выдавать, кто это будет делать, то есть всё это под государственным контролем», — цитирует эксперта RT.

Канаев назвал предложение интересным для автовладельцев. Но при этом добавил, что для начала необходимо определиться, будут ли такие номера продаваться с аукциона или на них установят конкретную цену. Автоэксперт добавил, что оба варианты допустимы, их эффективность уже опробовали в других странах.

Напомним, что ранее стало известно, что Минэкономики подготовило проект постановления о том, что «красивые» автомобильные номера официально можно будет купить на портале государственных услуг, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU