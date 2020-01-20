В новогодние каникулы россияне обращались к врачам из-за отравлений и вирусов
В период новогодних каникул россияне чаще всего прибегали к дистанционным медицинским консультациям из-за пищевых отравлений и вирусных инфекций, включая простуды и ОРВИ.
Причем наиболее популярными специалистами оказались врачи общей практики и терапевты - на них пришлось 82% всех обращений. Об этом свидетельствуют данные запросов клиентов Сбербанка, в страховых полисах которых телемедицина указана как бесплатная услуга.
Следующими по востребованности оказались педиатры - у них 14%. Остальные являются врачами узких специализаций - неврологи, эндокринологи и гастроэнтерологи. Помимо отравлений и инфекций, клиентов интересовали симптомы аллергического характера, травмы, последствия укусов животных и зубная боль.
Первый звонок был сделан в новогоднюю ночь в 3:06 ночи, а больше всего консультаций врачи провели 2 января (14%) и 8 января (13%). Причем женщины обращались за помощью активнее мужчин, а люди в возрасте 25-40 лет чаще лиц старше 55 лет. Некоторые звонили даже из-за границы, поскольку так можно быстро получить консультацию квалифицированного русскоговорящего специалиста.
Многим по итогам общения было рекомендовано явиться на очный прием к врачу. Также пациентам советовали диеты и ограничения физических нагрузок, а одному из клиентов сказали срочно обратиться в травмпункт.
Сайт kp.ru разбирал, что такое телемедицина, и какие от нее плюсы.
ИСТОЧНИК KP.RU