В новогодние каникулы россияне обращались к врачам из-за отравлений и вирусов

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:00:08+03:00

Обращаться за помощью к специалистам можно в любое время дня и ночи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наиболее популярны были дистанционные медконсультации терапевтов и врачей общей практики

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В период новогодних каникул россияне чаще всего прибегали к дистанционным медицинским консультациям из-за пищевых отравлений и вирусных инфекций, включая простуды и ОРВИ.

Причем наиболее популярными специалистами оказались врачи общей практики и терапевты - на них пришлось 82% всех обращений. Об этом свидетельствуют данные запросов клиентов Сбербанка, в страховых полисах которых телемедицина указана как бесплатная услуга.

Следующими по востребованности оказались педиатры - у них 14%. Остальные являются врачами узких специализаций - неврологи, эндокринологи и гастроэнтерологи. Помимо отравлений и инфекций, клиентов интересовали симптомы аллергического характера, травмы, последствия укусов животных и зубная боль.

Первый звонок был сделан в новогоднюю ночь в 3:06 ночи, а больше всего консультаций врачи провели 2 января (14%) и 8 января (13%). Причем женщины обращались за помощью активнее мужчин, а люди в возрасте 25-40 лет чаще лиц старше 55 лет. Некоторые звонили даже из-за границы, поскольку так можно быстро получить консультацию квалифицированного русскоговорящего специалиста.

Многим по итогам общения было рекомендовано явиться на очный прием к врачу. Также пациентам советовали диеты и ограничения физических нагрузок, а одному из клиентов сказали срочно обратиться в травмпункт.

Сайт kp.ru разбирал, что такое телемедицина, и какие от нее плюсы.

ИСТОЧНИК KP.RU