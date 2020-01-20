Песков: решения о голосовании по изменениям в Конституцию не приняты

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:43:59+03:00

Проведение такого опроса не обязательно, но президент решил свериться с точкой зрения населения

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения о форме и времени проведения голосования по изменениям в Конституцию пока не приняты. Юридически все будет оформлена в ходе работы комиссии.

"В виде отдельного закона это будет формализовано, или в виде одной из статей закона об этих изменениях - пока на сей счет какого-то окончательного решения нет", - сказал представитель Кремля журналистам.

Он добавил, что с юридической точки зрения проведения голосования не обязательно, но президент решил свериться с позицией россиян.

"Речь идет об изменениях, которые не относятся к сфере фундаментальных статей основного закона", - цитирует ТАСС Пескова.

Сайт kp.ru писал, что Путин сообщил о планах по внесению поправок в Конституцию во время оглашения послания Федеральному собранию. В числе предложенных изменений - закрепление требований к лицам, которые занимают должности губернаторов, федеральных министров и депутатов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754872" frameborder="0"></iframe> Медведев заявил об отставке правительства.Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку

ИСТОЧНИК KP.RU