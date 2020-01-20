2020-01-20T14:43:59+03:00
Политика

Песков: решения о голосовании по изменениям в Конституцию не приняты

Проведение такого опроса не обязательно, но президент решил свериться с точкой зрения населения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения о форме и времени проведения голосования по изменениям в Конституцию пока не приняты. Юридически все будет оформлена в ходе работы комиссии.

"В виде отдельного закона это будет формализовано, или в виде одной из статей закона об этих изменениях - пока на сей счет какого-то окончательного решения нет", - сказал представитель Кремля журналистам.

Он добавил, что с юридической точки зрения проведения голосования не обязательно, но президент решил свериться с позицией россиян.

"Речь идет об изменениях, которые не относятся к сфере фундаментальных статей основного закона", - цитирует ТАСС Пескова.

Сайт kp.ru писал, что Путин сообщил о планах по внесению поправок в Конституцию во время оглашения послания Федеральному собранию. В числе предложенных изменений - закрепление требований к лицам, которые занимают должности губернаторов, федеральных министров и депутатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Песков: решения о голосовании по изменениям в Конституцию не приняты
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