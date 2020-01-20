2020-01-20T15:24:58+03:00
Политика

Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

В зале впервые присутствовал новый премьер-министр России Михаил Мишустин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Фото: сайт КремляПутин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Фото: сайт Кремля
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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в понедельник, 20 января.

Глава государства информировал чиновников о своём участии в Международной конференции по Ливии, которая прошла в Берлине в минувшее воскресенье, и о состоявшихся на ее полях двусторонних встречах. Также обсуждались вопросы социально-экономического развития страны.

В совещании впервые принял участие новый премьер-министр России Михаил Мишустин. Также на встрече присутствовал бывший глава правительства Дмитрий Медведев, который теперь занимает должность заместителя председателя Совбеза, и другие постоянные члены. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Сайт kp.ru писал, что в администрации президента РФ позитивно оценили итоги берлинской конференции. По оценке специалистов, был сделан важный шаг в направлении урегулирования конфликта.

Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

ИСТОЧНИК KP.RU

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