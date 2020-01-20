Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в понедельник, 20 января.
Глава государства информировал чиновников о своём участии в Международной конференции по Ливии, которая прошла в Берлине в минувшее воскресенье, и о состоявшихся на ее полях двусторонних встречах. Также обсуждались вопросы социально-экономического развития страны.
В совещании впервые принял участие новый премьер-министр России Михаил Мишустин. Также на встрече присутствовал бывший глава правительства Дмитрий Медведев, который теперь занимает должность заместителя председателя Совбеза, и другие постоянные члены. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Сайт kp.ru писал, что в администрации президента РФ позитивно оценили итоги берлинской конференции. По оценке специалистов, был сделан важный шаг в направлении урегулирования конфликта.
Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?
ИСТОЧНИК KP.RU
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