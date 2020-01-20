2020-01-20T15:16:06+03:00
В мире

Больше 70 тысяч фотографий девушек из Tinder попали в Сеть

Снимки собрали участники форума киберпреступников
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мошенников интересовали только странички девушек в приложенииМошенников интересовали только странички девушек в приложенииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Фотографии и личные данные участниц приложения для знакомств попали в Сеть. Почти 70 тысяч снимков девушек собрали участники форума киберпреступников, пишет Gizmodo. При этом пока не ясно, для каких целей члены преступного сообщества планировали использовать полученные данные.

Интересовали интернет-аферистов только анкеты и фотографии девушек. По одной из версий, с помощью этих данных планировали шантажировать владелиц приложения, а также создавать фейковые страницы на других платформах. В общей сложности, не считая фото, в группах форума обнаужили 16 тысяч индивидуальных ID пользовательниц онлайн-сервиса.

Представитель компании Tinder сообщил, что использование фото участников запрещено вне указанного приложения. В ситуации будут разбираться юристы организации, они собираются добиться удаления все фото и других персональных данных с форума.

Немецкий журналист использовал для сайта знакомств образ Сталина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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