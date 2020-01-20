Новый посол США рассказал о сферах сотрудничества с Россией

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:17:30+03:00

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Американский посол в России Джон Салливан обратился к россиянам и рассказал, какие задачи ставит перед собой на время службы. Напомним, Салливан раньше занимал пост первого заместителя госсекретаря США. В декабре президент Дональд Трамп одобрил его назначение на должность посла. Приступая к своим обязанностям, Джон Салливан решил для начала представиться россиянам и рассказать, в каких сферах он хотел бы добиться сотрудничества двух стран. Видеообращение опубликовано на официальной станице посольства в фейсбуке.

Салливан планирует продолжить работу, начатую еще во время, когда он был госсекретарем. Вместе с Россией США вели работу по борьбе с терроризмом, в круг обязанностей его входило также решение задач, «представляющих взаимный интерес» стран – это вопросы стратегической безопасности.

- Я могу с гордостью сказать, что наше сотрудничество по этим направлениям сделало мир более безопасным. Существуют и другие области взаимодействия между нашими странами, по которым США и Россия должны продолжать сотрудничество: Арктика, исследование космоса, поиск мирного решения афганского вопроса и денуклеаризация Корейского полуострова, - сказал посол.

До Салливана послом был Джон Хатнстман. Как большой ценитель классической музыки, он был организатором многих уникальных концертов в Москве, ездил по России, особенно его впечатлил Суздаль. В 2018 году его назвали самым успешным американским послом.

Новый посол США обратился к россиянам.

ИСТОЧНИК KP.RU