2020-01-20T16:16:01+03:00
Общество

Специалист рассказала, чем завтракать, чтобы не набрать лишних килограммов

Популярный диетолог из Австралии не советует исключать жиры из утренней пищи
Елена АКИМОВА
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Диетолог посоветовала, какие продукты стоит есть на завтрак, чтобы похудетьДиетолог посоветовала, какие продукты стоит есть на завтрак, чтобы похудетьФото: Евгения ГУСЕВА
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Чем завтракать, чтобы похудеть? Ответ на этот вопрос знает эксперт в области диетологии Сьюзи Баррелл. Диетолог дала несколько рекомендаций, которые помогут оставаться в форме и не нанесут ущерба организму.

Правильный выбор продуктов на завтрак помогает запустить метаболизм, а значит способствует похуданию.

В первую очередь не стоит отвергать тяжелые углеводы, от которых стараются отказаться все худеющие. Они отлично восстанавливают энергию после сна, так что имеет смысл заменять сахарные хлопья на зерновые – мюсли или овес.

Не менее полезны белки. Пара яиц с утра или греческий йогурт с протеинами только пойдет на пользу, а вот лишние граммы не прибавит. Разнообразить такую трапезу можно свежими овощами или фруктами – их рекомендует добавлять в молочный продукт.

Самая большая ошибка, которая прослеживается во многих диетах, отказ от жиров. А ведь они помогают ликвидировать чувство голода на несколько часов. По словам австралийского диетолога, одна порция оливкового масла, ореховой пасты или тост с авокадо станет отличным компаньоном в борьбе с лишними калориями, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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