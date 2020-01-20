В России хотят создать госпрограмму по школьным походам в кино

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:36:33+03:00

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Школьников могут водить в кино в рамках государственной программы. Создание специального направления, финансируемого из бюджета, одобрил и.о министра культуры Владимир Мединский. Пока изменения не оформлены никак документально. Предложение озвучил продюсер Сергей Сельянов на встрече деятелей киноискусства с министром, как пишет ТАСС. Сельянов отметил, что юные зрители все реже ходят в кинотеатры, предпочитая просмотр фильмов на компьютере.

- Мы делаем фильмы для кинотеатров, для большого экрана. И вообще этот вид досуга кажется мне очень важным, он социализирует,- сказал продюсер.

И.о министра культуры одобрил создание программы по поддержке походов школьников в кино.

- Это отличная идея, я считаю, что она и социальная, и образовательная, и бизнес-проект,- сказал Владимир Мединский. - Подготовьте, пожалуйста, мое обращение в Министерство просвещения.

Минкультуры совместно с минпросвещения подготовит программу по финансированию из бюджета школьных походов в кино.

ИСТОЧНИК KP.RU