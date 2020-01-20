2020-01-20T17:03:20+03:00
Общество

Умер Ярослав Кубера, занимавший пост председателя сената Чехии

В городе Теплице в возрасте 72 лет умер Ярослав Кубера - один из самых ярких приверженцев либеральных взглядов в стране
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ярослав КубераЯрослав КубераФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Чехии умер Ярослав Кубера - председатель Сената и один из наиболее выраженных представителей либеральных взглядов в стране. Трагическую новость сообщила пресс-секретарь верхней палаты парламента Суе Нгуен.

Согласно ее данным, политика не стало в понедельник, 20 января. В середине февраля он должен был отпраздновать свое 73-летие.

"Ярослав Кубера умер в городе Теплице. Причиной смерти стали проблемы со здоровьем", - сказала пресс-секретарь.

Издание Pravo уточнило, что кончина председателя была довольно неожиданной. Он почувствовал себя плохо по пути в офис в минувшее воскресенье. Чиновника тут же доставили в местную больницу, а потом, по информации журналистов, перевели в клинику города Усти-над-Лабем. Там он и скончался.

Теперь чешским сенаторам предстоит избрать нового председателя. Пока же его обязанности будет исполнять первый вице-спикер Иржи Ружечке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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