Умер Ярослав Кубера, занимавший пост председателя сената Чехии
В Чехии умер Ярослав Кубера - председатель Сената и один из наиболее выраженных представителей либеральных взглядов в стране. Трагическую новость сообщила пресс-секретарь верхней палаты парламента Суе Нгуен.
Согласно ее данным, политика не стало в понедельник, 20 января. В середине февраля он должен был отпраздновать свое 73-летие.
"Ярослав Кубера умер в городе Теплице. Причиной смерти стали проблемы со здоровьем", - сказала пресс-секретарь.
Издание Pravo уточнило, что кончина председателя была довольно неожиданной. Он почувствовал себя плохо по пути в офис в минувшее воскресенье. Чиновника тут же доставили в местную больницу, а потом, по информации журналистов, перевели в клинику города Усти-над-Лабем. Там он и скончался.
Теперь чешским сенаторам предстоит избрать нового председателя. Пока же его обязанности будет исполнять первый вице-спикер Иржи Ружечке.
ИСТОЧНИК KP.RU