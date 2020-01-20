В Шереметьево пассажирский самолет пришлось буксировать из-за потери тяги в двигателе

20 Янв. 2020 2020-01-20T19:29:35+03:00

Пилоты смогли благополучно посадить воздушное судно, но по полю самолет ехать уже не смог

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После посадки самолета, прилетевшего в Москву из Венеции, воздушное судно потеряло тягу в двигателе. Сбой в работе главного «органа» самолета произошел по счастливой случайности не тогда, когда воздушное судно еще было в воздухе. Как только лайнер сел на взлетно-посадочное поле, машина перестала двигаться, двигатели заглохли, а экипаж сообщил о нештатной ситуации диспетчеру аэропорта.

- Пассажирский самолет Boeing 738, прибывший в Шереметьево из Венеции, произвел посадку в штатном режиме, но после приземления из-за малой тяги в двигателе он самостоятельно не смог двигаться, -сообщили ТАСС источники в авиаслужбе.

Никто из пассажиров в результате инцидента не пострадал. чтобы убрать самолет с взлетно-посадочного поля, пришлось вызывать буксир. На тросе воздушное судно убрали с полосы. Это не привело к задержке рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU