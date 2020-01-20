2020-01-20T19:29:35+03:00
Происшествия

В Шереметьево пассажирский самолет пришлось буксировать из-за потери тяги в двигателе

Пилоты смогли благополучно посадить воздушное судно, но по полю самолет ехать уже не смог
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Никто из пассажиров не пострадалНикто из пассажиров не пострадалФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

После посадки самолета, прилетевшего в Москву из Венеции, воздушное судно потеряло тягу в двигателе. Сбой в работе главного «органа» самолета произошел по счастливой случайности не тогда, когда воздушное судно еще было в воздухе. Как только лайнер сел на взлетно-посадочное поле, машина перестала двигаться, двигатели заглохли, а экипаж сообщил о нештатной ситуации диспетчеру аэропорта.

- Пассажирский самолет Boeing 738, прибывший в Шереметьево из Венеции, произвел посадку в штатном режиме, но после приземления из-за малой тяги в двигателе он самостоятельно не смог двигаться, -сообщили ТАСС источники в авиаслужбе.

Никто из пассажиров в результате инцидента не пострадал. чтобы убрать самолет с взлетно-посадочного поля, пришлось вызывать буксир. На тросе воздушное судно убрали с полосы. Это не привело к задержке рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Активы «Газпрома» разморозили по заявке «Нафтогаза»
Комитет Госдумы рассмотрит законопроект по внесению изменений в Конституцию 21 января
Володин считает недопустимым затягивание сроков внесения на голосование предложений Путина по изменениям в Конституции
В Шереметьево пассажирский самолет пришлось буксировать из-за потери тяги в двигателе
Умерла актриса Марина Рузавина - в 26 лет от оторвавшегося тромба
На Украине заявили о готовности к силовому возвращению Донбасса
Украинец застрелил друга из-за спора, кто лучший президент – Зеленский или Порошенко
В аэропортах Египта готовы к проверке российских инспекторов
В Сети возмутились математической задачкой, у которой сразу два правильных ответа
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за загрязненную нефть в «Дружбе»
Умер Ярослав Кубера, занимавший пост председателя сената Чехии
Эксперт: после отмены комиссии за оплату ЖКХ банки не понесут убытки
Китай готовит полный запрет одноразового пластика
Путин внес в Госдуму проект закона о поправке в Конституцию
В России хотят создать госпрограмму по школьным походам в кино
Специалист рассказала, чем завтракать, чтобы не набрать лишних килограммов
Лукашенко сменил министра обороны и госсекретаря Совбеза Белоруссии
Новый посол США рассказал о сферах сотрудничества с Россией
Глава Чувашии извинился за свой призыв «мочить журналистов»
Полиция сорвала концерт Гребенщикова в Гоа
«Никогда не ронял гитару»: Американский певец Дэвид Олни умер прямо на сцене
Зеленский рассказал, при каком условии ушел бы в отставку
Названы регионы, где самые быстрые водители
Больше 70 тысяч фотографий девушек из Tinder попали в Сеть
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза