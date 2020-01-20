2020-01-20T20:01:06+03:00
Политика

Комитет Госдумы рассмотрит законопроект по внесению изменений в Конституцию 21 января

Проект закона обсудят в рамках подготовки в первому чтению в Госдуме
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вячеслав Володин рассказал о работе комитета по рассмотрению законопроекта об изменениях в КонституцииВячеслав Володин рассказал о работе комитета по рассмотрению законопроекта об изменениях в КонституцииФото: Евгения ГУСЕВА
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Первое обсуждение законопроекта, предложенного президентом Владимиром Путиным о внесении изменений в Конституцию, состоится 21 января. Поправки обсудят в комитете по госстроительству и законодательству. Заседание пройдет в рамках подготовки к первому чтению проекта закона.

- Комитет по госстроительству и законодательству начнет эту работу непосредственно сразу после заседания Совета. Завтра состоится заседание комитета,- приводит слова председателя Госдумы Вячеслава Володина ТАСС.

По поручению Владимира Путина создана рабочая группа по внесению изменений в Конституцию. В группу вошли депутаты, ученые и общественники, которые будут собираться не реже двух раз в неделю для обсуждения изменений в главный документ страны.

Спикер Госдумы призвал не затягивать сроки рассмотрения документа.

Сайт kp.ru писал, что в числе предложенных президентом поправок, новые функции Госдумы - депутаты смогут согласовывать кандидатов на должность премьер-министра, изменятся требования к кандидату в президенты, а также в Конституции пропишут индексацию пенсий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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