2020-01-20T21:12:33+03:00
В мире

Министр образования Украины выступила за гендерно нейтральную среду в школах

Анна Новосад пообещала сделать все, чтобы создать равные возможности для детей
Юлия САЛЬНИКОВА
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В школах, по мнению министра, должны придерживаться ценностей общества XXI векаВ школах, по мнению министра, должны придерживаться ценностей общества XXI векаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В украинских школах будут создавать гендерно нейтральную среду. О такой задаче перед профильным ведомством заявила министр образования Анна Новосад в интервью изданию «Интерфакс-Украина». По мнению министра, педагоги и руководство учреждений должны отказаться от «архаичных стереотипах». В современной школе у мальчиков и девочек должны быть равные возможности.

- Я не знаю, когда она такой станет. Но я точно буду делать все возможное, чтобы она такой стала, потому что я считаю, что школа должна строиться на равенстве возможностей и на обучении учащихся этой ценности,- сказала Новосад.

Задал журналист украинскому министру вопрос о ЛГБТ и гендерной идентичности. По мнению Новосад в образовании этих тем перестанут избегать тогда, когда о них открыто заговорят в обществе.

- Я считаю, что сексуальное образование в школе — это важно, но мы еще должны найти подходы, как его правильно внедрять, - объяснила глава ведомства.

В Украине, напомним, приняли закон "Об образовании", он предусматривает постепенный отказ от обучения детей на русском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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