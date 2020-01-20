Доктор Мясников: Новый коронавирус – это иллюстрация того, как мирный вирус может превратиться в монстра

20 Янв. 2020 2020-01-20T22:01:35+03:00

Симптомы коронавируса включают лихорадку и затрудненное дыхание, и похожи на многие другие респираторные заболевания Фото: REUTERS

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Вспышка вирусной пневмонии в Китае уже унесла жизни трех человек, а инфекция вышла за пределы китайского города Ухань и за пределы страны – два случая заболевания зафиксировано в Таиланде, еще один – в Индии. Вирус, как установили ученые, все-таки передается от человека к человеку, среди заболевших 14 врачей.

Но коронавирус – не новинка 2020 года, хотя это и мутировавший вирус. Разновидности этого заболевания встречаются по всему миру, и в России.

- Тот самый китайский короновирус известен с 2002 года и имеет смертность около 10%. Ближневосточный короновирус (источник верблюды и летучие мыши) уже отметился и в Европе и в Америке имеет смертность в среднем 35% (у пожилых-70%), -написал в своем блоге доктор Александр Масников.

По мнению врача, 99 процентов, что инфекцию возьмут под контроль, как было с лихорадкой Эбола, атипичной пневмонией и разновидностями гриппа.

- Что мы можем противопоставить? Реально - только строгое соблюдение личной гигиены. Море китайцев приезжают к нам. Сторониться их всех? Но на 2 миллиарда китайцев заболевших что-то около 500 человек. Так что пока паниковать рано.

Мясников призвал россиян внимательно относиться к любым инфекционным болезням. Ситуация с этой группой заболеваний, по мнению доктора, напоминает сидения на пороховой бочке. Особенно опасен грипп, поскольку этот вирус легко мутирует и передается от животных к человеку.

- Значительная часть наших ОРЗ и гастроэнтеритов вызывается коронавирусом. Это для иллюстрации, как вроде мирный вирус может превратиться в монстра, - заключил доктор.

ИСТОЧНИК KP.RU