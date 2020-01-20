2020-01-20T23:11:29+03:00
В мире

В аэропорту Рима усилили контроль из-за вспышки коронавируса в Китае

В ВОЗ созывают экстренное совещание из-за вспышки заболеваний вирусной пневмонией в Китае
Юлия САЛЬНИКОВА
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Власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной формы пневмонии 31 декабряВласти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной формы пневмонии 31 декабряФото: REUTERS
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В Риме введут дополнительные меры безопасности из-за вспышки вирусной пневмонии в Китае. Напомним, заболевание изначально регистрировали только в городе Ухань. Число подтверждённых случает коронавируса превысило 200, три человека погибли. Еще 14 медиков, занимавшихся лечением пациентов с этой формой заболевания, заразились, таким образом ученые подтвердили – вирус передается от человека к человеку.

Растет не только число, но и география заболевания. Кронавирус обнаружен у пациента из Индии, еще два заразившихся в Таиланде, где уже несколько дней как действуют усиленные меры безопасности в аэропорту. Задача – не допустить распространение вируса, пассажиров, особенно из Китая, досматривают. В аэропорту Малйазии также усилили контроль на въезд.

Теперь усилили меры безопасности и в римском международном аэропорту Фьюмичино.

- Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейрус созовет заседание чрезвычайного комитета по новому коронавирусу 2019-nCoV в соответствии с международными медико-санитарными нормами. Заседание комитета пройдет в среду, 22 января, - сообщили в твитер Всемирной организации здравоохранения.

На этом совещании определят, представляет ли коронавирус мировую опасность, и какие меры нужно предпринять для скорейшей ликвидации очага заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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