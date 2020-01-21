2020-01-21T00:58:39+03:00
В мире

В "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США разорвались несколько ракет

Сведений о пострадавших пока не поступало
Мария ИГНАТЬЕВА
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В "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США разорвались несколько ракетВ "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США разорвались несколько ракетФото: REUTERS
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"Зеленая зона" Багдада в подверглась ракетному обстрелу. Сообщается, что в ночь на вторник, 21 января в районе посольства США в столице Ирака упали три снаряда. Данных о пострадавших в настоящее время не поступало.

По данным местного издания Al Hadath, в районе американского посольства взорвались несколько ракет. Отмечается, что из здания доносятся сигналы воздушной тревоги. Также сообщается, что данных о причиненном в ходе атак ущербе пока нет.

Напомним, 1 января посольство США в Багдаде прекратищало работу из-за беспорядков и нападения на консульство. В тот день протестующие бросали камни в здание дипмиссии и пытались поджечь главный вход. Служба безопасности применила слезоточивый газ и резиновые пули. 4 января рядом с посольством взорвались две ракеты, после чего дорога к нему была перекрыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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