2020-01-21T03:05:02+03:00
Общество

Гуф опроверг информацию о его задержании за дебош в самолете

Адвокат рэпера заявил, что с музыкантом все в порядке и он ждет вылета в Москву
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Гуф опроверг информацию о его задержании за дебош в самолетеГуф опроверг информацию о его задержании за дебош в самолетеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Адвокат Алексея Долмататова, более известного как рэп-исполнитель Гуф, Сергей Жорин сообщил, что его клиент опровергает информацию о своем задержании в аэропорту Абу-Даби. Ранее появились сведения, что музыканта задержали за дебош в самолете. Однако, по словам правозащитника, с певцом все в порядке и он готовится к возвращению в Москву.

- Мне удалось только что связаться с Гуфом по телефону. В ходе нашей беседы он опроверг информацию об инциденте, которая появилась сегодня в СМИ, и заявил, что она не соответствует действительности. С ним все нормально, и он ждет вылета в Москву, - сказал Жорин в беседе с ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что Гуф вновь сорвался и стал употреблять тяжелые наркотики. Родственникам ничего не оставалось, как прилететь за ним в Таиланд, чтобы госпитализировать 40-летнего музыканта в рехаб. О чем говорила бывшая супруга рэпера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший сотрудник ОЗХО разоблачил результаты расследования по сирийской Думе
Гуф опроверг информацию о его задержании за дебош в самолете
В Хартуме во время свадьбы прогремел взрыв, погибли семь человек
Во Франции закрыли дело о незаконном финансировании предвыборной кампании Макрона
В "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США разорвались несколько ракет
Вооруженные американцы вышли на улицы Виргинии с требованием оставить права на ношение оружия
В ДНР ответили на заявление Киева о "силовом возвращении" контроля над Донбассом
Глава украинского МИД провел встречу с представитель Ирана по авиакатастрофе с Boeing 737
В аэропорту Рима усилили контроль из-за вспышки коронавируса в Китае
В правительстве одобрили законопроект о чипировании животных
В Белоруссии закупили 80 тысяч тонн норвежской нефти
Доктор Мясников: Новый коронавирус – это иллюстрация того, как мирный вирус может превратиться в монстра
Трамп назвал обвинения в деле по импичменту оскорблением Конституции США
Министр образования Украины выступила за гендерно нейтральную среду в школах
Овечкин стал первой звездой недели НХЛ
Новый коронавирус в Китае передается от человека к человеку: заразились 14 врачей
Активы «Газпрома» разморозили по заявке «Нафтогаза»
Комитет Госдумы рассмотрит законопроект по внесению изменений в Конституцию 21 января
Володин считает недопустимым затягивание сроков внесения на голосование предложений Путина по изменениям в Конституции
В Шереметьево пассажирский самолет пришлось буксировать из-за потери тяги в двигателе
Умерла актриса Марина Рузавина - в 26 лет от оторвавшегося тромба