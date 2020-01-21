Гуф опроверг информацию о его задержании за дебош в самолете

21 Янв. 2020 2020-01-21T03:05:02+03:00

Адвокат рэпера заявил, что с музыкантом все в порядке и он ждет вылета в Москву

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Адвокат Алексея Долмататова, более известного как рэп-исполнитель Гуф, Сергей Жорин сообщил, что его клиент опровергает информацию о своем задержании в аэропорту Абу-Даби. Ранее появились сведения, что музыканта задержали за дебош в самолете. Однако, по словам правозащитника, с певцом все в порядке и он готовится к возвращению в Москву.

- Мне удалось только что связаться с Гуфом по телефону. В ходе нашей беседы он опроверг информацию об инциденте, которая появилась сегодня в СМИ, и заявил, что она не соответствует действительности. С ним все нормально, и он ждет вылета в Москву, - сказал Жорин в беседе с ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что Гуф вновь сорвался и стал употреблять тяжелые наркотики. Родственникам ничего не оставалось, как прилететь за ним в Таиланд, чтобы госпитализировать 40-летнего музыканта в рехаб. О чем говорила бывшая супруга рэпера.

ИСТОЧНИК KP.RU