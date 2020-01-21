Трамп пообещал сохранить право американцев на ношение оружия неприкосновенным

21 Янв. 2020 2020-01-21T05:06:28+03:00

Президент США заявил, что не позволит второй поправки остаться незащищенной

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп заявил, что право американцев носить оружие останется неприкосновенным. На фоне мирных демонстраций в Вирджинии он выступил с решительной поддержкой второй поправки к конституции.

- Я никогда не позволю, чтобы наша великая вторая поправка осталась незащищенной, даже чуть-чуть! - написал американский лидер в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, в американском городе Ричмонд в штате Вирджиния несколько тысяч вооруженных людей вышли на улицы в знак протеста, выражая свое несогласие с планами демократов принять пакет мер по контролю над оружием. Как сообщают местные СМИ, демонстранты скандировали "Мы не будем подчиняться!".

Недовольные американцы также раздавали прохожим петиции с требованием отставки губернатора штата Виргиния от Демократической партии Ральфа Нортама.

ИСТОЧНИК KP.RU