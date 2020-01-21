2020-01-21T05:06:28+03:00
В мире

Трамп пообещал сохранить право американцев на ношение оружия неприкосновенным

Президент США заявил, что не позволит второй поправки остаться незащищенной
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Трамп пообещал сохранить право американцев на ношение оружия неприкосновеннымТрамп пообещал сохранить право американцев на ношение оружия неприкосновеннымФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп заявил, что право американцев носить оружие останется неприкосновенным. На фоне мирных демонстраций в Вирджинии он выступил с решительной поддержкой второй поправки к конституции.

- Я никогда не позволю, чтобы наша великая вторая поправка осталась незащищенной, даже чуть-чуть! - написал американский лидер в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, в американском городе Ричмонд в штате Вирджиния несколько тысяч вооруженных людей вышли на улицы в знак протеста, выражая свое несогласие с планами демократов принять пакет мер по контролю над оружием. Как сообщают местные СМИ, демонстранты скандировали "Мы не будем подчиняться!".

Недовольные американцы также раздавали прохожим петиции с требованием отставки губернатора штата Виргиния от Демократической партии Ральфа Нортама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Китае от нового типа коронавируса скончались уже четыре человека
Трамп пообещал сохранить право американцев на ношение оружия неприкосновенным
Иран признал, что в украинский Boeing попали две ракеты
Бывший сотрудник ОЗХО разоблачил результаты расследования по сирийской Думе
Гуф опроверг информацию о его задержании за дебош в самолете
В Хартуме во время свадьбы прогремел взрыв, погибли семь человек
Во Франции закрыли дело о незаконном финансировании предвыборной кампании Макрона
В "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США разорвались несколько ракет
Вооруженные американцы вышли на улицы Виргинии с требованием оставить права на ношение оружия
В ДНР ответили на заявление Киева о "силовом возвращении" контроля над Донбассом
Глава украинского МИД провел встречу с представитель Ирана по авиакатастрофе с Boeing 737
В аэропорту Рима усилили контроль из-за вспышки коронавируса в Китае
В правительстве одобрили законопроект о чипировании животных
В Белоруссии закупили 80 тысяч тонн норвежской нефти
Доктор Мясников: Новый коронавирус – это иллюстрация того, как мирный вирус может превратиться в монстра
Трамп назвал обвинения в деле по импичменту оскорблением Конституции США
Министр образования Украины выступила за гендерно нейтральную среду в школах
Овечкин стал первой звездой недели НХЛ
Новый коронавирус в Китае передается от человека к человеку: заразились 14 врачей
Активы «Газпрома» разморозили по заявке «Нафтогаза»
Комитет Госдумы рассмотрит законопроект по внесению изменений в Конституцию 21 января
Володин считает недопустимым затягивание сроков внесения на голосование предложений Путина по изменениям в Конституции
В Шереметьево пассажирский самолет пришлось буксировать из-за потери тяги в двигателе
Умерла актриса Марина Рузавина - в 26 лет от оторвавшегося тромба