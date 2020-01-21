В Томской области при пожаре погибли одиннадцать человек

21 Янв. 2020 2020-01-21T07:23:27+03:00

В Томской области при пожаре погибли десять человек Фото: Мария ОСИПОВА

К моменту прибытия спасателей дом, в котором сгорели люди, был полностью охвачен огнем [видео]

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В поселке Причулымский в Томской области при пожаре в одноэтажном доме погибли одиннадцать человек. По предварительным данным, все они были граждане Узбекистана. Как сообщает региональное МЧС, в деревянном доме, предположительно, проживали 12 человек.

Пожар произошел на территории частной пилорамы, на которой работали погибшие. По имеющейся информации, спастись из горящего дома смог лишь один его жильцов. Ранее сообщалось, что пожар унес жизни десяти человек.

- Тело одиннадцатого было обнаружено в 11:03 по местному времени, - сообщает источник kp.ru.

Как передает "Косомольская правда- Томск", информация о возгорании поступила 21 января в 4:05 по местному времени. Площадь возгорания составила 208 квадратных метров. На момент прибытия пожарной бригады огонь полностью охватил деревянную постройку. Личности погибших в данный момент устанавливаются.

На месте работают представители оперативных служб, следственных органов, а также органов местного самоуправления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/755826" frameborder="0"></iframe> Крупный пожар в Томской области.Десять человек погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области

ИСТОЧНИК KP.RU