2020-01-21T10:16:23+03:00
Происшествия

Иран запросил у США и Франции помощи в расшифровке черных ящиков украинского Boeing

Тегеран не обладает необходимой технологией [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Иран запросил у США и Франции помощи в расшифровке черных ящиков украинского BoeingИран запросил у США и Франции помощи в расшифровке черных ящиков украинского BoeingФото: REUTERS
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Иран запросил у Соединённых Штатов и Франции оборудования, необходимого для расшифровки украинского Boeing 737, который был сбит двумя ракетами под Тегераном.

Как сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана, Тегеран не обладает технологией, необходимой для расшифровки модели самописцев, установленных на Boeing 737.

По данным телеканала, Париж и Вашингтон пока не дали положительного ответа на соответствующий запрос.

Напомни ранее главы МИД Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана выразили надежду на «тщательное, независимое и прозрачное международное расследование» крушения самолета. Министр иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зариф заявил, что иранская сторона готова принять помощь Украины в расшифровке черных ящиков.

Напомним, 8 января украинский лайнер был по ошибки сбит иранским ПВО. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Тегеран взял на себя ответственность за катастрофу и пообещал выплатить компенсацию семьям погибших.

NYT опубликовала видео предполагаемого попадания ракет в украинский Boeing.

ИСТОЧНИК KP.RU

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