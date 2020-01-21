2020-01-21T10:28:25+03:00
Экономика

Новостройки в городах-миллионниках подорожали в среднем на 9%

Самая дорогая недвижимость по-прежнему в Москве, быстрее всего дорожающая - в регионах
Ольга МАТЫС
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Динамика роста цен по стране иногда превышает 20%, однако средние показатели составили 9%Динамика роста цен по стране иногда превышает 20%, однако средние показатели составили 9%Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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За 2019 год цены на жилье в новостройках, созданных в городах-миллионниках, в среднем выросли на 9%. В определенных районах России рост цен был даже более динамичным - к декабрю этот показатель даже превысил 20%.

- По выборке из 15 городов-миллионников стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента выросла на 9% в годовом выражении - до 75,7 тыс. рублей, - передаёт ТАСС заявление руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.

Попов также отметил, что самая высокая стоимость жилья держится за Москвой - за 2019 год в столице, увеличившейся за счет новых территорий, средняя цена квадратного метра перевалила за 190 тыс. рублей. При этом прирост цены составил всего 6%. В Санкт-Петербурге при средней цене за квадратный метр 124,8 тыс. рублей рост этой суммы по сравнению с 2018 годом составил 2%. По данным эксперта, активнее всего дорожала недвижимость в Воронеже, Казани, Омске и Уфе - там цены подскочили более, чем на 20%.

Напомним, что сайт kp.ru ранее рассказывал о новых условиях продажи единственного жилья - при условии владения им более 3 лет, продавец освобождается от подоходного налога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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