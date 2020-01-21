Экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя приговорили к 13,5 годам тюрьмы

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:55:13+03:00

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Бывший заместитель министра общественной безопасности и руководителя морской полиции Китая, экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорен к 13,5 годам тюрьмы за использование служебного положения с целью получения вознаграждения.

Как сообщает CCTV, подсудимый не намерен обжаловать вердикт.

Напомним, власти Китая обвиняли Мэн Хунвэй в том, что в период с 2005 по 2017 он незаконно заработал более 14 миллионов юаней (свыше 2 миллионов долларов). В июне прошлого года экс-глава Интерпола признался в получении взяток.

Как писал сайт kp.ru, в сентябре 2018 года супруга Мэн Хунвэя заявила о таинственном исчезновении мужа. Через месяц стало известно об отставке политика с поста главы Интерпола, а также о том, что его арестовали сразу по прилету на родину из Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU