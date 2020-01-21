2020-01-21T11:00:00+03:00
Политика

«Агрессивная компания»: Косачев прокомментировал реакцию Запада на изменения Конституции РФ

По словам сенатора, внимание к поправкам в основной закон России говорит о том, что происходящие в нашей стране события имеют особое значение для всего мира
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Агрессивная компания»: Косачев прокомментировал реакцию Запада на изменения Конституции РФ«Агрессивная компания»: Косачев прокомментировал реакцию Запада на изменения Конституции РФФото: Аца КОШТЭ
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Реакция Запада на дискуссии об изменении Конституции в России обретает черты вмешательства во внутренние дела страны. Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Та часть внешней реакции, которая генерируется так называемым коллективным Западом, на глазах обретает черты (…) агрессивной кампании, в чем-то уже подходящей к граням вмешательства в наши внутренние дел», - сказал он на заседании рабочей группы по подготовке изменений в основной закон.

Однако Косачев отметил и положительный момент такого внимания к изменениям в Конституции. По его словам, это говорит о том, что происходящие в России события имеют особое значение для всего мира и страна является «один из ключевых игроков в мире».

«Вывод, который можно из этого сделать, заключается в том, что президент совершенно точно попал в цель», - добавил сенатор.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина была создана рабочая группа по внесению изменений в Конституцию, который российский лидер анонсировал во ходе послания Федеральному собранию.

В числе предложенных правок были закрепление приоритета основного закона страны над всеми международными договорами. В документе должна быть закреплена роль Госсовета как совещательного органа при главе государства, а также новая роль Госдумы - депутаты смогут согласовывать кандидатов на должность председателя правительства, вице-премьеров и министров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Агрессивная компания»: Косачев прокомментировал реакцию Запада на изменения Конституции РФ
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