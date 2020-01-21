Польские поисковики нашли советский бомбардировщик недалеко от Освенцима

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:18:51+03:00

Неподалеку от нацистского концлагеря, находившегося на территории Польши, и был сбит советский самолет Фото: REUTERS

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Поисковая группа из Польши обнаружила в Силезском воеводстве двенадцатиметровую воронку, в центре которой находились обломки самолета американского производства - бомбардировщика B-25 Mitchell, переданного в годы войны с Германией Советскому Союзу. При помощи археологов поисковикам удалось обнаружить также останки троих членов экипажа советского самолета.

- Один скелет хорошо сохранился. Он принадлежит летчику, который попробовал катапультироваться из самолета до удара. Его похоронили в кратере, - рассказывает местному порталу Dziennik Zachodni куратор работ Олег Попкевич. По его словам, самолет врезался в землю после обстрела немцев, как наковальня, оставив после себя большой кратер, а топливо вызвало сильный пожар.

О крушении советского самолета, облетавшего нацистский концлагерь Освенцим и сбитого немцами, осталось много документов, однако найти обломки не представлялось возможным 75 лет. В настоящее время из-за обнаружения среди обломков бомбардировщика пулеметных патронов место падения охраняется польской полицией.

Напомним, что ранее Минобороны России опубликовал множество архивных данных об освобождении Польши от нацистских захватчиков. На это в Варшаве отреагировали болезненно, в очередной раз обвинив Россию в захвате и оккупации страны. Также в Варшаве было принято решение официально не отмечать 75 годовщину освобождения польской столицы от нацистов.

ИСТОЧНИК KP.RU