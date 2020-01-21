2020-01-21T11:24:08+03:00
Общество

В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете коллекторских агентств

Автор инициативы объяснил такие меры криминализацией рынка подобных услуг
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете коллекторские агентстваВ Госдуме рассмотрят законопроект о запрете коллекторские агентстваФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В ближайшее время нижняя палата российского парламента рассмотрит законопроект «О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником», который запретит деятельность коллекторских агентств и коллекторов на территории России.

Один из авторов документа, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов объяснил такие меры криминализацией рынка коллекторских услуг, а также жалобами на угрозы, шантаж и психологическое давление коллекторов.

Вострецов также привел данные Федеральной службы судебных приставов, согласно которым в декабре 2019 года количество жалоб на коллекторов с января по октябрь 2019 года выросло на треть (35%) по сравнению с 2018 годом, сообщает «Российская газета».

Напомним, в декабре прошлого года Минюст предложил взять коллекторов под контроль судебных приставов. В разработанном ведомством законопроекте говорится о том, что не включенные в реестр юрлица смогут общаться с должниками лишь через письма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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