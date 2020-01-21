В Токио готовят к внедрению систему связи 6G
Японское правительство планирует запустить новую систему связи к 2030 году
Изменить размер текста:
Японские СМИ сообщают, что Токио начал подготовку к внедрению в стране систем связи шестого поколения (6G). Ее запуск планируется ориентировочно на 2030 год.
Уже создается совет экспертов в составе технических специалистов, представителей частного бизнеса и различных ведомств. К этому лету специалисты планируют разработать комплексную стратегию перехода на новый формат.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU