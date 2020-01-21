2020-01-21T11:39:55+03:00
В мире

В Токио готовят к внедрению систему связи 6G

Японское правительство планирует запустить новую систему связи к 2030 году
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Японские СМИ сообщают, что Токио начал подготовку к внедрению в стране систем связи шестого поколения (6G). Ее запуск планируется ориентировочно на 2030 год.

Уже создается совет экспертов в составе технических специалистов, представителей частного бизнеса и различных ведомств. К этому лету специалисты планируют разработать комплексную стратегию перехода на новый формат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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