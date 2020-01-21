Россия не будет возвращать Польше картины, вывезенные во время Войны

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:51:55+03:00

В России ответили на требование Польши вернуть картины, вывезенные СССР во время войны Фото: REUTERS

В Минкульте РФ отметили, что это означало бы пересмотр итогов Второй мировой

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Россия отказывается возвращать Польше картины, которые был вывезены в Советский союз во время Второй мировой войны. Как заявили в Минкультуре РФ, на подобные требования Варшава не имеет никаких юридических оснований.

Ранее польский МИД перечислил произведения искусства, которые были утрачены, якобы из-за действий СССР. В списке значатся в том числе картины Брейгеля и Кранаха-старшего. Но как отметили в Минкульте, доказательств того, что эти произведения утрачены, у Польши нет.

В российском ведомстве напомнили, что картины были вывезены СССР с территорий, отбитых у фашистской Германии, в качестве компенсации за нанесенный нашей стране ущерб. Все эти действия подтверждаются международным законодательством.

«Все соответствующие международные соглашения на этот счет были достигнуты еще на Ялтинской конференции в 45-м году, затем заключались дополнительные соглашения между союзническими державами», - цитирует руководителя департамента музеев Министерства культуры России Владислава Кононова сайт телеканала «Звезда».

Чиновник добавил, что возвращение картин Польше можно фактически приравнять к пересмотру итогов Второй мировой войны. А ни о каких пересмотрах итогов речи идти не может, заключил Кононов.

ИСТОЧНИК KP.RU