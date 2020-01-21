21 Янв. 2020 2020-01-21T12:46:10+03:00

Сбербанк сообщил о самой мощной в его истории DDoS-атаке Фото: REUTERS

Банк видел «подготовительные мероприятия» киберпреступников с осени прошлого года и отразил ее

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В январе Сбербанк столкнулся с мощнейшей DDoS-атакой, проведённой на два ресурса кредитного учреждения. Об этом сообщил председатель правления банка Станислав Кузнецов.

«2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка», - передает РИА Новости слова представителя правления Сбербанка.

Кузнецов рассказал, что атака была произведена с помощью автономных устройств Internet of Things и банк выдержал ее в автоматизированном режиме без каких-либо последствий.

Он отметил, что банк видел «подготовительные мероприятия» злоумышленников еще осенью прошлого года и после непосредственной DDoS-атаки банк немедленно заявил об этом в правоохранительные органы.

Напомним, в конце 2018 года Сбербанк подвергся мощным DDoS-атакам. Тогда хакеры попытались взломать систему банка со 100 серверов из шести стран

ИСТОЧНИК KP.RU