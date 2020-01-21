Погулял на широкую ногу: Журналисты раскрыли стоимость новогоднего отдыха Зеленского в Омане
По действующему законодательству страны, президент обязан декларировать траты на отдых
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Украинские журналисты выяснили, какую сумму потратил президент Владимир Зеленский во время новогодней поездки в Оман.
Так, выяснилось, что лидер Незалежной жил в одном из самых дорогих отелей страны Al Bustan Palace в президентском люксе. Журналисты подсчитали, что проживание и питание в гостинице стоили ему 520 тысяч гривен (около 1,3 миллиона рублей).
К слову, по действующему законодательству страны, президент обязан декларировать траты на отдых.
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ИСТОЧНИК KP.RU