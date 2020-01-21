2020-01-21T12:52:10+03:00
В мире

Погулял на широкую ногу: Журналисты раскрыли стоимость новогоднего отдыха Зеленского в Омане

По действующему законодательству страны, президент обязан декларировать траты на отдых
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменить размер текста:

Украинские журналисты выяснили, какую сумму потратил президент Владимир Зеленский во время новогодней поездки в Оман.

Так, выяснилось, что лидер Незалежной жил в одном из самых дорогих отелей страны Al Bustan Palace в президентском люксе. Журналисты подсчитали, что проживание и питание в гостинице стоили ему 520 тысяч гривен (около 1,3 миллиона рублей).

К слову, по действующему законодательству страны, президент обязан декларировать траты на отдых.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Верховный суд и Совфед должны до 22 января прислать отзывы к проекту поправок в Конституцию
Порошенко хотят доставлять на допросы принудительно
Замглавы Генштаба обвинили в хищении на 6,7 млрд рублей
Погулял на широкую ногу: Журналисты раскрыли стоимость новогоднего отдыха Зеленского в Омане
Сбербанк сообщил о самой мощной в его истории DDoS-атаке
Названы самые популярные иномарки с пробегом в 2019 году
Главы стран ШОС подтвердили участие в праздновании 75-летия Победы
Российская экономика за год пострадала от кибератак на 2,5 триллиона рублей
Мадонна из-за болезни отменила восьмое выступление подряд
Безопасность лифтов проконтролируют на государственном уровне
Россия и Израиль согласовали основные моменты помилования осужденной за контрабанду Иссахар
Россия не будет возвращать Польше картины, вывезенные во время Войны
Стометровый бублик в дальнем космосе: в МАИ представили пилотируемый корабль будущего
Роспотребнадзор назвал вероятность распространения коронавируса в России
Клишас: И после поправок в Конституцию Россия будет выполнять международные обязательства
В Токио готовят к внедрению систему связи 6G
В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете коллекторских агентств
Польские поисковики нашли советский бомбардировщик недалеко от Освенцима
«Агрессивная компания»: Косачев прокомментировал реакцию Запада на изменения Конституции РФ
«Будем советоваться с людьми»: в Самаре готовят план выполнения Послания Президента
Экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя приговорили к 13,5 годам тюрьмы
Минздрав РФ разработает экспресс-тест на новый коронавирус в Китае
Кабмин поддержал предложение о чипировании домашних животных
Новостройки в городах-миллионниках подорожали в среднем на 9%