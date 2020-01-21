"Порцию напечатанных суши, пожалуйста": В Японии рассказали о создании еды на 3D-принтере
По словам эксперта, не ранее, чем через 30 лет люди смогут питаться вкусной и дешевой едой из принтера
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Арт-директор японской корпорации Dentsu Рёсукэ Сакаки рассказал, когда люди смогут употреблять вкусную и дешевую еду...распечатанную на специальном 3D принтере. По словам специалиста, это произойдет не ранее, чем через 30 лет.
Сакаки рассказал, что разработал принципиально новую технологию изготовления традиционного в его стране блюда - суши.
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ИСТОЧНИК KP.RU