"Порцию напечатанных суши, пожалуйста": В Японии рассказали о создании еды на 3D-принтере

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:26:36+03:00

По словам эксперта, не ранее, чем через 30 лет люди смогут питаться вкусной и дешевой едой из принтера

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Арт-директор японской корпорации Dentsu Рёсукэ Сакаки рассказал, когда люди смогут употреблять вкусную и дешевую еду...распечатанную на специальном 3D принтере. По словам специалиста, это произойдет не ранее, чем через 30 лет.

Сакаки рассказал, что разработал принципиально новую технологию изготовления традиционного в его стране блюда - суши.

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ИСТОЧНИК KP.RU