2020-01-21T14:03:35+03:00
Политика

Совфед рассмотрит вопрос о назначение Игоря Краснова Генпрокурором 22 января

Профильные комитеты Совета Федерации рекомендовали палате освободить Чайку от занимаемой должности
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Совфед рассмотрит вопрос о назначение Игоря Краснова Генпрокурором 22 январяСовфед рассмотрит вопрос о назначение Игоря Краснова Генпрокурором 22 январяФото: Следственный комитет России
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Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности рекомендовали палате освободить Юрия Чайку от должности Генерального прокурора и назначить Генпрокурором Игоря Краснова, который на настоящий момент является заместителем главы Следственного комитета.

Окончательное решение о назначении Совфед должен принять в среду, 22 января.

Напомним, кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора предложил президент России Владимир Путин после сообщения о том, что Юрий Чайка покидает пост Генерального прокурора России в связи с переходом на другую работу. Свое предложение российский лидер внес на рассмотрение Совета Федерации в понедельник, 20 января.

Как сообщал сайт kp.ru, генерал-лейтенант юстиции Краснов расследовал множество громких уголовных дел, в том числе покушение на Анатолия Чубайса, убийства судьи Эдуарда Чувашова и Бориса Немцова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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