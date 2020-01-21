2020-01-21T14:08:32+03:00
Авто

Автоэксперт назвал пять привычек водителя, которые могут «убить» авто зимой

На первом месте езда с непрогретым двигателем
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Эксперт назвал пять привычек, которые помогут "убить" автомобиль зимойЭксперт назвал пять привычек, которые помогут "убить" автомобиль зимойФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Автоэксперт Илья Пименов назвал привычки автомобилистов, которые могут «убить» любой авто в зимнее время. При этом данные поступки вредят не только пожившим железным коням, но и дорогим современным иномаркам.

Пять способов навредить автомобилю опубликовал журнал «За рулем».

На первом месте оказалась езда с непрогретым двигателем. Отводить на прогрев двигателя нужно не менее пяти минут. В противном случае «холодный» старт навреди еще и коробке передач.

Вторая привычка досталась стартам «с буксом» и резким торможениям. Это приведет к износу шин и загубит детали тормозной системы. Подвеска страдает от подобной езды не меньше.

Третий способ для любителей эффектной езды. Те, кто любит заносы с использованием ручного тормоза должны помнить – рано ли поздно «ручник» откажет. А вместе с ним пострадают тормозные суппорты, вариатор и МКПП. В фильмах подобные трюки проводят с помощью стояночного тормоза другого типа.

Четвертая строчка у гигиены. Не стоит в зимнее время года пренебрегать мытьем машины. Смерзшаяся грязь в колесных дисках приводит к быстрому изнашиванию шин, ступичных подшипников и деталей рулевого механизма. Свой вклад в разрушение авто вносят реагенты, которыми обрабатывают дорогу.

Закрывает пятерку способов «убийства» машины — стоянка в сугробах. Проведя внушительное время под снежным одеялом у авто портятся электрика, все резиновые, пластиковые и металлические детали, а в некоторых случаях и отделка салона, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ольга Бузова побила рекорд по числу подписчиков в Instagram
В Госдуме уточнили, кто сможет досрочно выйти на пенсию
Кандидат на пост генпрокурора Краснов не считает нужным расширять полномочия ведомства
Песков сообщил, что поправки к Конституции будут массированно обсуждаться
Учёные назвали главную причину внезапного инфаркта
Минкомсвязь: С 1 марта доступ к порталу Госуслуг станет бесплатным
"Бредовые высказывания": Поклонская раскритиковала заявление Водонаевой о маткапитале
Совфед рассмотрит вопрос о назначение Игоря Краснова Генпрокурором 22 января
В Госдуме предложили установить в магазинах пункты приема пластиковой тары
В Кёльне эвакуируют оперу, вокзал и телестанцию из-за бомбы времен Второй мировой
Володин назвал Водонаеву бесстыдницей
Автоэксперт назвал пять привычек водителя, которые могут «убить» авто зимой
Названы регионы с самыми дорогими и дешевыми ресторанами
"Нафтогаз" не имеет претензий к "Газпрому", что удивило украинцев
"Порцию напечатанных суши, пожалуйста": В Японии рассказали о создании еды на 3D-принтере
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 6 человек
Верховный суд и Совфед должны до 22 января прислать отзывы к проекту поправок в Конституцию
Порошенко хотят доставлять на допросы принудительно
Министерство обороны отозвало иск к замглавы Генштаба о хищении на 6,7 млрд рублей
Погулял на широкую ногу: Журналисты раскрыли стоимость новогоднего отдыха Зеленского в Омане