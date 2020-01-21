Автоэксперт назвал пять привычек водителя, которые могут «убить» авто зимой

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:08:32+03:00

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Автоэксперт Илья Пименов назвал привычки автомобилистов, которые могут «убить» любой авто в зимнее время. При этом данные поступки вредят не только пожившим железным коням, но и дорогим современным иномаркам.

Пять способов навредить автомобилю опубликовал журнал «За рулем».

На первом месте оказалась езда с непрогретым двигателем. Отводить на прогрев двигателя нужно не менее пяти минут. В противном случае «холодный» старт навреди еще и коробке передач.

Вторая привычка досталась стартам «с буксом» и резким торможениям. Это приведет к износу шин и загубит детали тормозной системы. Подвеска страдает от подобной езды не меньше.

Третий способ для любителей эффектной езды. Те, кто любит заносы с использованием ручного тормоза должны помнить – рано ли поздно «ручник» откажет. А вместе с ним пострадают тормозные суппорты, вариатор и МКПП. В фильмах подобные трюки проводят с помощью стояночного тормоза другого типа.

Четвертая строчка у гигиены. Не стоит в зимнее время года пренебрегать мытьем машины. Смерзшаяся грязь в колесных дисках приводит к быстрому изнашиванию шин, ступичных подшипников и деталей рулевого механизма. Свой вклад в разрушение авто вносят реагенты, которыми обрабатывают дорогу.

Закрывает пятерку способов «убийства» машины — стоянка в сугробах. Проведя внушительное время под снежным одеялом у авто портятся электрика, все резиновые, пластиковые и металлические детали, а в некоторых случаях и отделка салона, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU