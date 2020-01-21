Кандидат на пост генпрокурора Краснов не считает нужным расширять полномочия ведомства
Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов считает, что не нужно расширять полномочия прокурорам.
Во время выступления в Совфеде Краснов заявил, что у ведомства сейчас «достаточный инструментарий» и отметил «огромные» полномочия прокуратуры.
Кандидат на пост генерального прокурора России назвал эффективной проведённую реформу по разделению полномочий Следственного комитета и Генпрокуратуры. Об этом сообщает Интерфакс.
Также Краснов заявил о необходимости сократить сроки арестов и предварительного расследования.
Напомним, что 20 января президент России Владимир Путин внёс в Совфед кандидатуру заместителя председателя СК Игоря Краснова на пост генпрокурора России. Сейчас этот пост занимает Юрий Чайка.
ИСТОЧНИК KP.RU