Кандидат на пост генпрокурора Краснов не считает нужным расширять полномочия ведомства

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:32:42+03:00

20 января президент России Владимир Путин внёс в Совфед кандидатуру заместителя председателя СК Игоря Краснова на пост генпрокурора России / Фото: СКР

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Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов считает, что не нужно расширять полномочия прокурорам.

Во время выступления в Совфеде Краснов заявил, что у ведомства сейчас «достаточный инструментарий» и отметил «огромные» полномочия прокуратуры.

Кандидат на пост генерального прокурора России назвал эффективной проведённую реформу по разделению полномочий Следственного комитета и Генпрокуратуры. Об этом сообщает Интерфакс.

Также Краснов заявил о необходимости сократить сроки арестов и предварительного расследования.

Напомним, что 20 января президент России Владимир Путин внёс в Совфед кандидатуру заместителя председателя СК Игоря Краснова на пост генпрокурора России. Сейчас этот пост занимает Юрий Чайка.

ИСТОЧНИК KP.RU