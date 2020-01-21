2020-01-21T14:43:21+03:00
Общество

Ольга Бузова побила рекорд по числу подписчиков в Instagram

Телеведущая и певица обогнала Хабиба Нурмагомедова в собственный день рождения
Ольга МАТЫС
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Новый рекорд по подписчикам может стать отличным подарком на день рождения БузовойНовый рекорд по подписчикам может стать отличным подарком на день рождения БузовойФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ольга Бузова, отмечающая 21 января 34-й день рождения, стала снова самой популярной российской звездой в Instagram. Количество подписчиков телеведущей и певицы на данный момент перевалило за 19,1 миллиона человек.

На второй строчке по популярности остается российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. На него в Инстаграм подписано 18,4 миллионов человек. Самой популярной зарубежной звездой остается португальский футболист Криштиану Роналду, за которым в сетях следит 198 миллионов человек.

Ольга Бузова - "В огне".

Известно, что в день рождения Ольга Бузова поделилась в своем Instagram-аккаунте коротким видеороликом с отрывком её новой песни. Это могло также положительно повлиять на рост числа её подписчиков, как сообщает "Пятый канал".

Ранее kp.ru рассказывал о том, как Ольга Бузова уже начала отмечать свой день рождения в Таиланде.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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