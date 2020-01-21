Ольга Бузова побила рекорд по числу подписчиков в Instagram
Ольга Бузова, отмечающая 21 января 34-й день рождения, стала снова самой популярной российской звездой в Instagram. Количество подписчиков телеведущей и певицы на данный момент перевалило за 19,1 миллиона человек.
На второй строчке по популярности остается российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. На него в Инстаграм подписано 18,4 миллионов человек. Самой популярной зарубежной звездой остается португальский футболист Криштиану Роналду, за которым в сетях следит 198 миллионов человек.
Ольга Бузова - "В огне".
Известно, что в день рождения Ольга Бузова поделилась в своем Instagram-аккаунте коротким видеороликом с отрывком её новой песни. Это могло также положительно повлиять на рост числа её подписчиков, как сообщает "Пятый канал".
Ранее kp.ru рассказывал о том, как Ольга Бузова уже начала отмечать свой день рождения в Таиланде.
Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…
ИСТОЧНИК KP.RU