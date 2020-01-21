Песков сообщил, что поправки к Конституции будут массированно обсуждаться

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:31:34+03:00

Песков сообщил, что суть поправок к Конституции будут массированно обсуждаться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представитель Кремля отметил, что вопрос о внесение изменений в Основной закон страны не будут откладываться «долгий ящик»

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Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию будут сопровождаться массированным обсуждением и информационной кампанией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, это все будет сопровождаться массированным обсуждением сути предлагаемых поправок. То есть обсуждение и информационная кампания еще предстоят», - сказал представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, Песков сообщил, что пока нет каких-либо четких дат по поводу сроков завершения всех процедур относительно внесения изменений в Конституцию, однако пресс-секретарь отметил, что предложенные поправки не будут откладываться в «долгий ящик».

Напомним, среди предложенных президентом России изменений в Конституцию есть закрепление приоритета основного закона России над всеми международными договорами, закреплена роль Госсовета как совещательного органа при главе государства, а также право Госдумы согласовывать кандидатов на должность председателя правительства, вице-премьеров и министров.

ИСТОЧНИК KP.RU