2020-01-21T14:31:34+03:00
Политика

Песков сообщил, что поправки к Конституции будут массированно обсуждаться

Представитель Кремля отметил, что вопрос о внесение изменений в Основной закон страны не будут откладываться «долгий ящик»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Песков сообщил, что суть поправок к Конституции будут массированно обсуждатьсяПесков сообщил, что суть поправок к Конституции будут массированно обсуждатьсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию будут сопровождаться массированным обсуждением и информационной кампанией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, это все будет сопровождаться массированным обсуждением сути предлагаемых поправок. То есть обсуждение и информационная кампания еще предстоят», - сказал представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, Песков сообщил, что пока нет каких-либо четких дат по поводу сроков завершения всех процедур относительно внесения изменений в Конституцию, однако пресс-секретарь отметил, что предложенные поправки не будут откладываться в «долгий ящик».

Напомним, среди предложенных президентом России изменений в Конституцию есть закрепление приоритета основного закона России над всеми международными договорами, закреплена роль Госсовета как совещательного органа при главе государства, а также право Госдумы согласовывать кандидатов на должность председателя правительства, вице-премьеров и министров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ольга Бузова побила рекорд по числу подписчиков в Instagram
В Госдуме уточнили, кто сможет досрочно выйти на пенсию
Кандидат на пост генпрокурора Краснов не считает нужным расширять полномочия ведомства
Песков сообщил, что поправки к Конституции будут массированно обсуждаться
Учёные назвали главную причину внезапного инфаркта
Минкомсвязь: С 1 марта доступ к порталу Госуслуг станет бесплатным
"Бредовые высказывания": Поклонская раскритиковала заявление Водонаевой о маткапитале
Совфед рассмотрит вопрос о назначение Игоря Краснова Генпрокурором 22 января
В Госдуме предложили установить в магазинах пункты приема пластиковой тары
В Кёльне эвакуируют оперу, вокзал и телестанцию из-за бомбы времен Второй мировой
Володин назвал Водонаеву бесстыдницей
Автоэксперт назвал пять привычек водителя, которые могут «убить» авто зимой
Названы регионы с самыми дорогими и дешевыми ресторанами
"Нафтогаз" не имеет претензий к "Газпрому", что удивило украинцев
"Порцию напечатанных суши, пожалуйста": В Японии рассказали о создании еды на 3D-принтере
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 6 человек
Верховный суд и Совфед должны до 22 января прислать отзывы к проекту поправок в Конституцию
Порошенко хотят доставлять на допросы принудительно
Министерство обороны отозвало иск к замглавы Генштаба о хищении на 6,7 млрд рублей
Погулял на широкую ногу: Журналисты раскрыли стоимость новогоднего отдыха Зеленского в Омане