2020-01-21T14:43:31+03:00
Общество

Минкомсвязь: С 1 марта доступ к порталу Госуслуг станет бесплатным

Интернет-пользователям не придется платить за трафик при посещении сайта
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Минкомсвязь: С 1 марта доступ к порталу Госуслуг станет бесплатнымМинкомсвязь: С 1 марта доступ к порталу Госуслуг станет бесплатнымФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Минкомсвязи РФ заявили, что с 1 марта текущего года доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по стране станет бесплатным.

Теперь пользователям не придется платить за интернет-трафик при посещении этих сайтов. На них можно будет зайти даже при нулевом балансе.

- Такое решение принято на совещании, которое провел и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков с крупнейшими операторами связи, - отметили в ведомстве.

Данное нововведение будет первым шагом к реализации проекта "Доступный интернет", идею которого предложил президент РФ Владимир Путин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Белоруссии сообщили об отмене роуминга с Россией с сентября 2020 года. Тарифы будут отличаться, но лишь символически. Отмена роуминга между Россией и Белоруссией обсуждалась на протяжении нескольких лет, начиная с 2017 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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