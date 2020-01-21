Учёные назвали главную причину внезапного инфаркта

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:30:15+03:00

Эксперты сообщили, что сердечный приступ могут вызвать частицы, которые присутствуют в загрязненном воздухе

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Воздействие ультрамелких частиц (100 нанометров), которые зачастую присутствуют в загрязненном воздухе являются одной из главных причин внезапного сердечного приступа. Об этом сообщили ученые из Йельского университета, центра имени Гельмгольца и университетской клиники Аугсбурга.

В своем пресс-релизе на MedicalXpress эксперты отметили, что основным источником которых этих опасных частиц в городе являются автомобильные выхлопы. Из-за своего небольшого размера они легко проникают в кровь и могут вызвать большие проблемы с сердцем.

К таким выводам ученые пришли после исследование нефатальных случаях инфаркта миокарда в Аугсбурге (Германия) среди 5 898 пациентов с 2005-го по 2015 год.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как распознать симптому сердечного приступа и перечислил 10 признаков инфаркта.

ИСТОЧНИК KP.RU