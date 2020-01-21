2020-01-21T14:53:20+03:00
Политика

Гиперзвуковую ракету «Циркон» поместят на фрегат Военно-морского флота России

Николай Евменов сообщил о модернизации
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Николай Евменов. Фото: ВМФ РоссииНиколай Евменов. Фото: ВМФ России
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Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов рассказал, что первым кораблем, вооруженным гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов Военно-морского флота России.

- "Циркон" будет размещен на одном из боевых кораблей флота, фрегатов. Пройдет модернизация, и будем его испытывать, чтобы убрать разные "детские болезни", - передают РИА Новости слова адмирала.

Евменов отметил, что на данный момент все испытания проходят успешно изначально. По его словам, принятия на вооружение гиперзвуковой ракеты произойдёт «в ближайшие годы».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что строящийся корвет «Гремящий» могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон» морского базирования. Позже на итоговой коллегии Министерства обороны российский лидер сообщил, что ведутся работы над созданием «Циркона» наземного базирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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