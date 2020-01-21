2020-01-21T15:08:49+03:00
Общество

Закон о праве иностранных студентов на подработку прошел второе чтение в Госдуме

Согласно законопроекту, иностранцы, обучающиеся в России смогут работать без спецразрешения
Ольга МАТЫС
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Если законопроект примут, то иностранные студенты смогут подрабатывать не только в каникулы, но и в свободное время, ещё и без специальных разрешенийЕсли законопроект примут, то иностранные студенты смогут подрабатывать не только в каникулы, но и в свободное время, ещё и без специальных разрешенийФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

21 января в Госдуме во время второго чтения был рассмотрен законопроект, который может значительно расширить возможности студентов-иностранцев трудоустроиться в России уже во время учёбы. По мнению одного из разработчиков законопроекта Вячеслава Володина, такие меры могут увеличить как минимум в два раза количество иностранных студентов в России.

Законопроект, который был подготовлен спикером Госдумы Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также группой депутатов и сенаторов, может позволить иностранцам, проходящим обучение в России, подрабатывать в свободное время без дополнительных разрешений. На данный момент, как сообщает "Интерфакс", это разрешение необходимо даже для подработки во время каникул.

Ранее kp.ru рассказывал о планах Государственной Думы России рассмотреть законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств из-за частой криминализации этих структур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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